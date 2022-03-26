Xiaomi представила огнестойкий умный выключатель

Xiaomi представила MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition — огнестойкий умный выключатель стоимостью 14 долларов. Он обладает высоким качеством сборки, имеет опции интеллектуального управления освещением и интегрируется в системы умного дома.

С помощью MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition пользователи могут легко управлять любыми осветительными приборами мощностью до 2200 Ватт, сообщает сайт Xiaomi. Устройство можно подключить к умному дому или привязать к датчику движения, дверному звонку, умным шторам и другим гаджетам.

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Выключатель поддерживает XiaoAI — фирменный голосовой помощник от Xiaomi. Он работает только на китайском и не поддерживает русский и английский языки.

Интеграция с системами умного дома и умными колонками позволяет управлять MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition с помощью любых ассистентов, например, «Маруся» или «Алиса».