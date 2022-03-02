Xiaomi объединила беспроводную зарядку и Bluetooth-колонку в новом устройстве под названием Xiaomi Max. Новинка хорошо справляется с зарядкой смартфонов и обладает высоким качеством звука.

Смартфон устанавливается на специальную подставку и благодаря наклонной поверхности колонки надежно укреплен. Максимальная мощность зарядного устройства 30 Вт, однако iPhone, из-за особенностей конструкции будет заряжаться на 5 Вт, сообщается на странице товара на AliExpress.

За звук отвечают два 40-миллиметровых динамика с импедансом в 8 Ом и суммарной мощностью 10 Вт. В совокупности эти параметры дают хорошее качество звука на всех уровнях громкости при использовании в домашних условиях.

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Подключиться к Xiaomi Max можно по Bluetooth 5.0 или, если смартфон поддерживает, по NFC. Максимальное расстояние для сопряжения по Bluetooth — десять метров, для качественного NFC-соединения телефон должен лежать на колонке.

Покупатели Xiaomi Max оценили чистый звук и высокое качество сборки, в целом колонка собирает положительные отзывы. Новинку уже можно приобрести на AliExpress по цене от 3,5 тысячи рублей.