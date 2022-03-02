НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi объединила Bluetooth‑колонку и беспроводную зарядку

Источник:
Sibnet.ru
346 0

Xiaomi объединила беспроводную зарядку и Bluetooth-колонку в новом устройстве под названием Xiaomi Max. Новинка хорошо справляется с зарядкой смартфонов и обладает высоким качеством звука.

Смартфон устанавливается на специальную подставку и благодаря наклонной поверхности колонки надежно укреплен. Максимальная мощность зарядного устройства 30 Вт, однако iPhone, из-за особенностей конструкции будет заряжаться на 5 Вт, сообщается на странице товара на AliExpress.

За звук отвечают два 40-миллиметровых динамика с импедансом в 8 Ом и суммарной мощностью 10 Вт. В совокупности эти параметры дают хорошее качество звука на всех уровнях громкости при использовании в домашних условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать беспроводные наушники

Подключиться к Xiaomi Max можно по Bluetooth 5.0 или, если смартфон поддерживает, по NFC. Максимальное расстояние для сопряжения по Bluetooth — десять метров, для качественного NFC-соединения телефон должен лежать на колонке.

Покупатели Xiaomi Max оценили чистый звук и высокое качество сборки, в целом колонка собирает положительные отзывы. Новинку уже можно приобрести на AliExpress по цене от 3,5 тысячи рублей.

Еще по теме
Intel представила самый мощный геймерский мини‑ПК
Смартфоны Xiaomi получат беспроводную магнитную зарядку как у iPhone
Илон Маск анонсировал возможности игрового ПК для автомобилей Tesla
iPhone 14 станет самым автономным
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Фишки Xiaomi
Как сделать
Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов
01.03.22, 16:27
1154
0
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Простой способ просмотреть историю работы с файлами и папками в Windows без использования сторонних программ
28.02.22, 04:51
1725
0
Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10
Старая версия Проводника из Windows 10 более привычна и функциональна и ее можно вернуть одной простой настройкой
27.02.22, 20:17
1220
0
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
Бесплатная нейросеть позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество
26.02.22, 13:54
1783
0
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи ноутбука
19.02.22, 10:59
4749
0
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
4464
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7514
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
7792
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7198
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27754
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию
Первый масштабный турнир по гольфу пройдет на льду Байкала
Роскосмос рассказал о количестве производимых ракет «Ангара»
Красноярский флорист рассказала о дефиците цветов перед 8 марта
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

mosquito__2010

Как по Харькову ? Какими мразями надо быть что бы расстреливать свой народ. Это не просто мрази, военные...

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!

ponhik78

А с чего ты взял что в по сути прифронтовом районе прикрыт только военный аэродром? И этот Панцирь был...
Sibnet.Ru