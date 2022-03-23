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Центр кибербезопасности ФСБ сообщил об угрозе браузерных расширений

Источник:
Sibnet.ru
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Работа в браузере
Фото: © Campaign Creators / Unsplash License

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) сообщил, что некоторые браузерные расширения просматривают историю интернет-активности, отслеживают действия пользователей за компьютером и могут включить устройство в ботнет-сеть, участвующую в DDoS-атаках.

После прохождения проверки на безопасность в официальных магазинах расширений разработчики могут внести в них вредоносные функции, сообщил НКЦКИ. Подобные модификации остаются незамеченными, так как обновления не проходят проверку.

К небезопасным функциям ведомство отнесло изменение элементов отображаемых страниц, перехват и модификация HTTP-запросов, кейлоггинг — отслеживание нажатия кнопок клавиатуры и мыши и чтение истории браузера.

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Особое внимание НКЦКИ обратил на возможность внедрения расширениями специального JavaScript-кода, превращающего компьютер в участника массированных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Подобное заражение проходит незаметно для пользователя, но дает злоумышленникам возможность использовать ПК в своих целях.

Ведомство порекомендовало воздержаться от использования расширений или минимизировать их применение, так как отключение браузерных приложений поможет защитить компьютер и предотвратит его участие в атаках хакеров.

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