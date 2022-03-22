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Xiaomi изменила приложение для часов и фитнес-браслетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фитнес трекер Mi Smart Band 4
Фото: © Nikita Kostrykin / Unsplash License

Приложение Mi Fit, необходимое для работы смарт-часов и фитнес-браслетов Xiaomi, переименовано в Zepp Life. Изменения претерпели только название и логотип, интерфейс приложения-компаньона остался прежним.

Приложение Mi Fit версии 5.6.0 будет заменено на Zepp Life 6.0.0 с очередным обновлением, сообщает Gizmochina. Изначально нет никаких изменений интерфейса, кроме логотипа и названия, но в будущем он совершит плавный переход к новому виду.

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Переименование приложения-клиента может указывать на то, что новое поколение фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 7 получит операционную систему Zepp OS, используемую ранее только в линейке Amazfit.

Zepp — новое название Amazfit, принадлежащей Huami — дочерней корпорации Xiaomi. Компания выпустила на рынок несколько линеек умных часов и фитнес-браслетов, сыскавших популярность у широкого круга пользователей по всему миру.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.