Xiaomi изменила приложение для часов и фитнес-браслетов

Приложение Mi Fit, необходимое для работы смарт-часов и фитнес-браслетов Xiaomi, переименовано в Zepp Life. Изменения претерпели только название и логотип, интерфейс приложения-компаньона остался прежним.

Приложение Mi Fit версии 5.6.0 будет заменено на Zepp Life 6.0.0 с очередным обновлением, сообщает Gizmochina. Изначально нет никаких изменений интерфейса, кроме логотипа и названия, но в будущем он совершит плавный переход к новому виду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Первая информация о новом Xiaomi Mi Band 7

Переименование приложения-клиента может указывать на то, что новое поколение фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 7 получит операционную систему Zepp OS, используемую ранее только в линейке Amazfit.

Zepp — новое название Amazfit, принадлежащей Huami — дочерней корпорации Xiaomi. Компания выпустила на рынок несколько линеек умных часов и фитнес-браслетов, сыскавших популярность у широкого круга пользователей по всему миру.