Первые данные о характеристиках фитнес-трекера Mi Band 7 от Xiaomi появились в Сети. Умный браслет будет иметь две версии с NFC и без и получит долгожданный датчик GPS.

Портал Logger обнаружил записи о новом устройстве в коде приложения для синхронизации браслетов со смартфонами Amazfit Zepp. Согласно данным прошивки, устройство будет иметь две версии — с датчиком беспроводного подключения NFC и без.

Дисплей, по сравнению с шестой версией станет больше: 192490 против 152486, что делает его самым большим в серии и приближает к экранам умных часов. Однако качество изображения будет прежним, так как плотность пикселей осталась неизменной.

В локализационных файлах есть упоминание GPS, что свидетельствует о внедрении в линейку долгожданного датчика геопозиционирования. Он даст возможность тренироваться полностью автономно без подключения к смартфону и получать геоданные после занятий.

Еще одна долгожданная функция Always-On Display — режим постоянно включенного дисплея. Она полезна любителям бега и делает коммуникацию с устройством во время тренировок проще.

В Mi Band 7 вернется умный будильник, исчезнувший после четвертой версии браслета. Функция анализирует фазы сна владельца и предугадывает наиболее подходящий момент для пробуждения, основываясь на установленном заранее времени.