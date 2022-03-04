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Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Возможность чтения переписки незаметно от собеседника не является предустановленной для стандартного клиента Telegram на Android. Однако прочитать сообщения так, чтобы в беседе не появились «синие галочки», можно.

Нужно включить на смартфоне режим «В самолете», открыть Telegram и прочитать новые сообщения. В случае если отключена фоновая загрузка мультимедиа, то картинки и видео в этом состоянии отображаться не будут. Об этом, если нужно, стоит побеспокоиться заранее и включить ее.

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После чтения необходимо выгрузить Telegram из оперативной памяти. Для этого в окне многозадачности (список всех используемых недавно программ) нужно смахнуть приложение или нажать «Очистить все». После этого можно отключать режим «В самолете».

Важно соблюсти последовательность действий и не забыть выгрузить мессенджер из оперативной памяти. В противном случае приложение в фоновом режиме может передать данные о прочтении и собеседник увидит информацию об этом в своем клиенте.

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Хайтек #Соцсети #Софт #Как сделать
Как сделать
Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram
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