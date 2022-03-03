Смартфоны Samsung стали хуже работать в играх

Флагман Samsung Galaxy S22 демонстрирует плохую производительность в играх несмотря на современную и мощную начинку. Причина кроется в сервисе игровой оптимизации Games Optimization Service (GOS), намеренно занижающем производительность процессора и графического ядра.

Южнокорейский блогер Square Dream обнаружил проблему и доказал, что GOS специально занижает производительность в играх. Для начала он протестировал Galaxy S22 в приложении 3D Mark, после чего переименовал его в игру Genshin Inpact и в новом тестировании обнаружилось, что показатели смартфона снизились.

Аналогичный результат обнаружился у пользователей южнокорейского форума Clien. Они переименовали приложение для тестирования Geekbench в Genshin Inpact и выявили падение производительности в однопоточном режиме в два раза.

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Пользователи обнаружили проблему и у старых устройств Samsung, однако чем старше смартфон, тем он меньше оказался подвержен занижению производительности. Тесты Galaxy S10 показали, что во время активации GOS в играх он работает практически на максимуме.

Games Optimization Service — служба смартфонов и планшетов Samsung, предназначенная для улучшения работы устройств в играх. О проблемах с GOS известно уже более года, но компания пока не дала официального комментария по этому вопросу.



