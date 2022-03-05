НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Samsung прокомментировал замедление смартфонов в играх

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra черный
Фото: © Anh Nhat / Unsplash License

Представители Samsung прокомментировали ситуацию с замедлением их смартфонов во время игр, предположительно, по причине некорректной работы средства оптимизации Game Optimizing Service. В компании сообщили, что это делается для предотвращения чрезмерного нагрева устройств во время длительного использования.

Корейский энтузиаст в области электроники Дохен Ким обратился в компанию с проблемой замедления смартфона Samsung во время игр и получил официальный ответ, которым поделился в своем Twitter. Поддержка сообщила, что смартфон замедляется во избежание перегрева и ради экономии заряда.

«Наша приоритетная задача – предоставлять все необходимые возможности пользователям мобильных устройств. Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений», — сообщила пресс-служба разработчика.

Представитель компании сообщил, что Samsung в курсе проблемы и работает над ее решением, в частности планируется перенастроить приоритеты производительности устройств таким образом, чтобы замедление в играх не требовалось.

Еще по теме
Единоросы переходят c iPhone на отечественные смартфоны
Oppo показала прототип супербыстрой 240‑ваттной зарядки
Смартфоны Samsung стали хуже работать в играх
Android 13 добавит фонарику необходимую функцию
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram
04.03.22, 20:11
478
0
Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов
Чтобы не потерять ценные данные, находящиеся на сервисах Google, стоит озаботиться созданием их локальных копий
01.03.22, 16:27
2826
0
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Простой способ просмотреть историю работы с файлами и папками в Windows без использования сторонних программ
28.02.22, 04:51
2006
0
Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10
Старая версия Проводника из Windows 10 более привычна и функциональна и ее можно вернуть одной простой настройкой
27.02.22, 20:17
1476
0
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
Бесплатная нейросеть позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество
26.02.22, 13:54
2029
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
2497
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
4711
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7732
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
8056
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7375
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» потерпела второе поражение от «Салавата Юлаева» в плей‑офф
Социально значимые и другие продукты: стоит ли брать «про запас»
Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули «Сибирь»
Новые очистные сооружения запустили на берегу Байкала
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Специалист подсказал способ вернуть русский язык в Instagram
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

ВЕРЕЩАГИН

"то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран"Недостран ?!!! Китай возражае !!!...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...
Sibnet.Ru