Samsung прокомментировал замедление смартфонов в играх

Представители Samsung прокомментировали ситуацию с замедлением их смартфонов во время игр, предположительно, по причине некорректной работы средства оптимизации Game Optimizing Service. В компании сообщили, что это делается для предотвращения чрезмерного нагрева устройств во время длительного использования.

Корейский энтузиаст в области электроники Дохен Ким обратился в компанию с проблемой замедления смартфона Samsung во время игр и получил официальный ответ, которым поделился в своем Twitter. Поддержка сообщила, что смартфон замедляется во избежание перегрева и ради экономии заряда.

«Наша приоритетная задача – предоставлять все необходимые возможности пользователям мобильных устройств. Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений», — сообщила пресс-служба разработчика.

Представитель компании сообщил, что Samsung в курсе проблемы и работает над ее решением, в частности планируется перенастроить приоритеты производительности устройств таким образом, чтобы замедление в играх не требовалось.