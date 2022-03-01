Новосибирск и Омск остались без Молодежного ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея лишила Россию прав на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске. Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал это решение.

«Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет», — сказал Ахапов.

Он отметил, что Новосибирск получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям – от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ.

«Но главное, что для новосибирцев праздник все равно состоится – новая ледовая арена, долгожданная для всех болельщиков нашего хоккейного клуба "Сибирь", будет сдана в срок. Поэтому та инфраструктура, которая, в том числе, готовится под проведение чемпионата, а это – новая станция метро, благоустройство дорог, усовершенствование системы дорожно-транспортных развязок и, конечно, сам ледовый дворец — будут радовать жителей нашего региона», — сказал Ахапов.

Также арену для МЧМ по хоккею строят в Омске. Ее достроят в любом случае, там будет выступать хоккейного клуба «Авангард».