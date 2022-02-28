Сбой мирового масштаба произошел в Instagram

Пользователи во всем мире столкнулись с полной или частичной неработоспособностью социальной сети Instagram. В большинстве случаев неполадки коснулись работы мобильных приложений iOS и Android.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступает на долгую загрузку изображений и видео. Также наблюдаются ошибки во время стримов — после пяти минут воспроизведения он может остановиться.

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Кроме того, некорректно отображается статистика посещаемости, просмотров и лайков. Случаются ошибки авторизации.

С неполадками столкнулись во всем мира, но преимущественно сбои Instagram наблюдаются в России, Украине и соседних странах.

Руководство Instagram пока никак не прокомментировало ситуацию. Ранее наблюдались сбои и других соцсетей, которые ссылались на небывалую активность пользователей в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Так, в частности, Павел Дуров объяснил аналогичный сбой в работе Telegram высокой нагрузкой на европейский кластер.