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Сбой мирового масштаба произошел в Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руке с логотипом Instagram на экране
Фото: © Claudio Schwarz / Unsplash License

Пользователи во всем мире столкнулись с полной или частичной неработоспособностью социальной сети Instagram. В большинстве случаев неполадки коснулись работы мобильных приложений iOS и Android.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступает на долгую загрузку изображений и видео. Также наблюдаются ошибки во время стримов — после пяти минут воспроизведения он может остановиться.

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Кроме того, некорректно отображается статистика посещаемости, просмотров и лайков. Случаются ошибки авторизации. 

С неполадками столкнулись во всем мира, но преимущественно сбои Instagram наблюдаются в России, Украине и соседних странах.

Руководство Instagram пока никак не прокомментировало ситуацию. Ранее наблюдались сбои и других соцсетей, которые ссылались на небывалую активность пользователей в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Так, в частности, Павел Дуров объяснил аналогичный сбой в работе Telegram высокой нагрузкой на европейский кластер.

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Disobedient

Возможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...

slavaynin

мы в принципе ни когда в него хорошо и не играли)

slavaynin

бармены теперь с кастрюлями на голове в знак поддержки

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана
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