Россиян напугали фейком о записи разговоров и переписки

Россияне стали получать анонимные фейковые сообщения в WhatsApp о тотальной записи их телефонных разговоров и сообщений в мессенджерах.

«Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам», — говорится в сообщении.

Авторы анонимки утверждают, что «новые правила коммуникации» вводятся для всех социальных сетей и форумов, включая Facebook и Twitter. Также якобы записываются все сообщения и звонки WhatsApp.

Аналогичные сообщения на русском языке получают жители Украины и Латвии. Популярность фейка даже вынудило латвийское Минобороны опубликовать в соцсетях официальное опровержение.

Ведомство указало, что ложную информацию распространяют для панических настроений и призвало граждан не пересылать сообщение, тем самым препятствуя распространению дезинформации.

Если проверить текст «предупреждения», то выяснится, что фейковое сообщение активно распространялось еще в 2018 году, однако тогда в нем говорилось про изменения в российском законе «О связи».