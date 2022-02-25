Павел Дуров прокомментировал сбои в работе Telegram, наблюдавшиеся 24 февраля. Причиной неполадок он назвал беспрецедентную нагрузку на европейские сервера на фоне военных действий на территории Украины.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Создатель Telegram отметил, что компания работает над тем, чтобы связь оставалась качественной и бесперебойной и прилагает все усилия для обеспечения высокой скорости и стабильности мессенджера.

Неполадки в работе Telegram произошли 24 февраля после начала спецоперации России на территории Украины. Сбой коснулся преимущественно российских и украинских пользователей, локальные проблемы наблюдались в городах Европы.