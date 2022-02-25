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Дуров прокомментировал сбои Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Интерфейс Telegram на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Павел Дуров прокомментировал сбои в работе Telegram, наблюдавшиеся 24 февраля. Причиной неполадок он назвал беспрецедентную нагрузку на европейские сервера на фоне военных действий на территории Украины.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Создатель Telegram отметил, что компания работает над тем, чтобы связь оставалась качественной и бесперебойной и прилагает все усилия для обеспечения высокой скорости и стабильности мессенджера.

Неполадки в работе Telegram произошли 24 февраля после начала спецоперации России на территории Украины. Сбой коснулся преимущественно российских и украинских пользователей, локальные проблемы наблюдались в городах Европы.

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Хайтек #Интернет #Соцсети #Софт
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Топ комментариев

AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

Artur Morgan

иронично,а ведь еще совсем недавно украина строила планы как дойдет до Кремля

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
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