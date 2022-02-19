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Олимпиада 2022

Словаки разгромили шведов в матче за олимпийскую бронзу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная Словакии по хоккею обыграла Швецию в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине. Игра завершилась со счетом 4:0.

Первый период команды отыграли всухую. Но словаки нанесли больше бросков по воротам шведов. У скандинавов был отрезок только в большинстве, но моменты были не такие опасные, как у словаков.

Счет соперники открыли только во втором периоде. Шайбы в ворота шведского вратаря Ларса Юханссона забросили Юрай Слафковски и Самуэль Такач . В конце третьего периода Слафковски оформил дубль, а четвертую шайбу забросил Регенда. Оба гола были забиты в пустые ворота.

Игра завершилась сенсационной победой сборной Словакии со счетом 4:0. Словаки впервые в истории стали обладателями медалей на хоккейном турнире Олимпиады.

20 февраля пройдет хоккейный финал Олимпиады, где встретятся сборные России и Финляндии. Матч начнется в 7.10 по московскому времени.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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Топ комментариев

pkv84

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pepelmetal

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Иркут 69

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