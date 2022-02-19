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Определился знаменосец российской сборной на закрытии Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине, сообщила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл пять медалей: три золотых, серебряную и бронзовую. Всего в своей карьере он завоевал девять олимпийских наград — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет 20 февраля на Национальном стадионе в Пекине. На сегодня сборная Россия завоевала на Играх 29 медалей: шесть золотых, десять серебряных, 13 бронзовых.

По общему количеству медалей сборная России повторила рекордный результат, установленный на Играх-1988 в Калгари командой СССР, а также повторенный на Олимпиаде в Сочи. При этом в последний день Игр-2022 Россия гарантировано установит новый рекорд по общему количеству наград.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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