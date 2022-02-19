Россия повторила медальный рекорд на зимних Олимпиадах

Сборная России на Играх в Пекине завоевала 29 медалей и повторила рекорд для отечественных команд по числу наград на одной зимней Олимпиаде.

В субботу в лыжном масс-старте Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро. Большунов стал первым в истории лыжником, которому удалось завоевать пять медалей в рамках одних Олимпийских игр.

На Играх в Пекине Большунов победил в скиатлоне, эстафете четыре по десять километров и масс-старте, завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте.

На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.