НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Большунов победил в масс-старте на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Ее один россиянин Иван Якимушкин стал вторым.

Бронзовую медаль завоевал норвежский лыжник Симен Крюгер. Главная звезда норвежской сборной Йоханнес Клебо сошел с дистанции по ходу гонки, завершив выступление на 21-м километре.

От России в гонке участвовали Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Мальцев и Спицов заняли четвертое и шестое место в марафоне соответственно.

Дистанция марафона была сокращена с традиционных 50 километров до 28,4 из-за непогоды. Первоначально представители сборных предлагали организаторам перенести гонку на сутки, однако в итоге было решено сократить время прохождения трассы.

Тема: Олимпиада 2022
Олимпиада в Пекине: главные события 19 февраля
Безумная серия буллитов в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО
Грицюк из омского «Авангарда» вывел сборную Россию в финал Олимпиады
Хоккейная сборная России вышла в финал олимпийского турнира
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Республики Донбасса объявили всеобщую мобилизацию
Путин призвал резервистов на военные сборы
США усомнились в эффективности «адских санкций» против России
Vivo представила россиянам смартфоны V23
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
37
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
36
Признание республик Донбасса направят Путину
31
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
22
Навальному устроили новый суд в колонии
22
Байден обратился к российскому народу
Sibnet.Ru