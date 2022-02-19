Большунов победил в масс-старте на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Ее один россиянин Иван Якимушкин стал вторым.

Бронзовую медаль завоевал норвежский лыжник Симен Крюгер. Главная звезда норвежской сборной Йоханнес Клебо сошел с дистанции по ходу гонки, завершив выступление на 21-м километре.

От России в гонке участвовали Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Мальцев и Спицов заняли четвертое и шестое место в марафоне соответственно.

Дистанция марафона была сокращена с традиционных 50 километров до 28,4 из-за непогоды. Первоначально представители сборных предлагали организаторам перенести гонку на сутки, однако в итоге было решено сократить время прохождения трассы.