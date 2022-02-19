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Олимпиада в Пекине: главные события 19 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР
Зимние Олимпийские игры в Пекине скоро станут историей — осталось два соревновательных дня. В субботу лыжники пробегут марафонскую дистанцию, фигуристы разыграют медали в парном катании, определится бронзовый призер в хоккейном турнире.

В субботу, 19 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей: в бобслее, фигурном катании, конькобежном, горнолыжном спорте и фристайле (хафпайп). В керлинге мужчины поборются за золото, а женщины — за бронзу. В хоккее пройдет матч за бронзовую медаль.

Лыжные гонки — мужской масс-старт

Масс-старт — шестая и заключительная лыжная гонка на Олимпиаде. Спортсменам предстоит преодолеть 50 километров коньком. В случае победы мужская сборная Россия обойдет Норвегию по золотым медалям в лыжах.

От России побегут Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин. Большунов берет медаль в каждой из олимпийских гонок, в которых принимает участие. Он фаворит предстоящей гонки.

Соперники — норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо. Победитель лыжного марафона в Пхенчхане, финн Иво Нисканен решил не выступать.

«Для меня гонки по китайским морозам подошли к концу. Было приятно участвовать в соревнованиях, возможно, даже в лучшей форме за всю мою карьеру, и забрать домой медали», — написал Нисканен в Instagram.

Старт гонки — в 9.00 мск. Прямую трансляцию проведет «Россия-1».

Фигурное катание — шансы на золото

Пары разыгрывают последний комплект олимпийских медалей. После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это новый мировой рекорд.

После них расположились три российские пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигуристка Мишина растерялась и выругалась в интервью

«Все шансы на золото по-прежнему есть. Все будет зависеть от того, кто откатается чище. Хотя китайцы тоже были великолепны. Нельзя сказать, что они первые только из-за того, что катаются дома», — прокомментировал «Чемпионату» бывший фигурист Илья Авербух.

Начало прокатов — в 14.00 мск. Российские пары выступят в заключительной разминке. Откроют четверку сильнейших Бойкова и Козловский в 16.21 мск. Соревнования покажет телеканал «Россия-1».

Хоккей — матч за бронзу

Сборные Словакии и Швеции выяснят, кто из них достоин бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине. Команды уже встречались на групповом этапе: тогда «Тре Крунур» победили со счетом 4:1.

В полуфинале словаки проиграли финнам (0:2). У шведов все складывалось драматичнее. Команда проводила матч с Россией, отыгралась со счета 0:1, провела дополнительный период. Все решилось в серии буллитов.

Борьба за бронзу — достижение для Словакии, на Играх в Сочи и Пхенчхане сборная финишировала на 11 месте. В истории сборной Швеции были две победы на Олимпиадах (1994 и 2006 годы). Четыре года назад команда стала пятой.

Игра начнется в 16.00 мск на телеканале «Матч!».

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей #Зимние виды
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