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Олимпиада 2022

Фигуристка Мишина растерялась и выругалась в интервью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Олимпийская чемпионка в командном турнире, фигуристка Анастасия Мишина не поняла вопрос на английском от телеканала BBC, растерялась и нечаянно выругалась — видео интервью размещено в Twitter.

Мишину спросили, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.

«Я нихе** не поняла», — сказала Мишина. Она и другие члены команды рассмеялись. Виктория Синицына и Марк Кондратюк перевели ей вопрос.

«Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — ответила фигуристка.

Мишина и ее партнер Александр Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире, несмотря на обидное падение, в короткой они стали вторыми, уступив опытной китайской паре.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Курьезы
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