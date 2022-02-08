Фигуристка Мишина растерялась и выругалась в интервью

Фото: © Telegram-канал ОКР
Олимпийская чемпионка в командном турнире, фигуристка Анастасия Мишина не поняла вопрос на английском от телеканала BBC, растерялась и нечаянно выругалась — видео интервью размещено в Twitter.
Мишину спросили, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.
«Я нихе** не поняла», — сказала Мишина. Она и другие члены команды рассмеялись. Виктория Синицына и Марк Кондратюк перевели ей вопрос.
team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC— miriam (@twistandtwizzle) February 8, 2022
«Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — ответила фигуристка.
Мишина и ее партнер Александр Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире, несмотря на обидное падение, в короткой они стали вторыми, уступив опытной китайской паре.
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