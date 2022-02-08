Фигуристка Мишина растерялась и выругалась в интервью

Олимпийская чемпионка в командном турнире, фигуристка Анастасия Мишина не поняла вопрос на английском от телеканала BBC, растерялась и нечаянно выругалась — видео интервью размещено в Twitter.

Мишину спросили, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.

«Я нихе** не поняла», — сказала Мишина. Она и другие члены команды рассмеялись. Виктория Синицына и Марк Кондратюк перевели ей вопрос.

team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC — miriam (@twistandtwizzle) February 8, 2022

«Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — ответила фигуристка.

Мишина и ее партнер Александр Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире, несмотря на обидное падение, в короткой они стали вторыми, уступив опытной китайской паре.