Фигурист из США стал первым небинарным спортсменом в истории Олимпиад

Американский фигурист Тимоти Ледюк, объявивший себя небинарной личностью, откатал короткую программу с партнершей Эшли Кейн-Гриббл на Олимпиаде в Пекине и стал первым таким спортсменом в истории Игр.

Судьи оценили выступление Ледюка и Кейн-Гриббл на 74,13 балла, они занимают седьмое место перед произвольной программой.

Ледюку 31 год, он начинал как одиночник, затем перешел в парное катание. С 2016 года встал в пару с Кейн-Гриббл. В 2019 году фигурист стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США. В прошлом году он объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина» и предпочитают, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».