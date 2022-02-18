НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Олимпиада в Пекине: главные события 18 февраля

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © Telegram-канал ОКР
Российским хоккеистам предстоит пройти Швецию на пути к финалу, фигуристы начинают борьбу в парном катании, а биатлонисты проведут завершающую гонку — главные события очередного дня зимних Олимпийских игр.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют четыре комплекта медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин и женщин в масс-старте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции в 1 000 метров. В фристайле соревнования пройдут в дисциплинах хаф-пайп у женщин и ски-кросс у мужчин. Также состоится матч за третье место в керлинге в мужском турнире.

Биатлон — перенесенный масс-старт

Гонки масс-старта завершают соревнования по биатлону на Олимпиаде. Обычно их проводят в разные дни, но в Пекине женский масс-старт перенесли из-за того, что в этой день ожидается сильный ветер и около 20 градусов мороза.

В масс-старте примут участие по 30 лучших спортсменок и спортсменов. От мужской сборной России выступят Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

У женщин побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Последняя получила право выступить в масс-старте, так как норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с соревнований, так как ей стало плохо после финиша гонки преследования.

Женская гонка стартует в 10.00 мск, мужская — в 12.00 мск. Соревнования покажет «Россия-1».

Хоккей — России остался шаг до финала

Российские хоккеисты дошли до полуфинала на олимпийском турнире, здесь они встретятся с командой Швеции. На стадии четвертьфиналов россияне победили датчан (3:1), а шведы – канадцев (2:0).

«Думаю, полуфинал будет похож на декабрьский матч Кубка Первого канала, когда мы победили шведов 1:0. Команды будут играть аккуратно, стараться использовать свои возможности. Все будут решать маленькие нюансы, небольшие ошибки, которые будут использовать мастера», — считает российский голкипер Иван Федотов.

Старт матча — 16.00 мск. Трансляцию проведет «Россия-1».

Фигурное катание — российские пары против Китая

Долгое время парное катание считалось советским и российским видом. С 1964 по 2010 год Олимпийские игры выигрывали только спортсмены СССР, СНГ и России. А на Играх 2018 года страна осталась без медалей.

В этом олимпийском цикле российские пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вполне могут занять весь пьедестал.

Главные конкуренты российских пар и одни из фаворитов — чемпионы мира-2017, 2019, серебряные призеры Игр-2018, серебряные призеры чемпионата мира-2021 Вэньцзинь Суй/ Цун Хань.

Начало короткой программы — в 13.30 мск. Российские пары выступят в последней, пятой, разминке. Прямая трансляция — на Первом канале.

Тема: Олимпиада 2022
Битва за финал: «Красная машина» переедет шведов?
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Валиева — четвертая
Александра Трусовой первой в мире приземлила пять четверных
Фристайлист столкнулся с оператором после прыжка на Олимпиаде. ВИДЕО
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
Все статьи
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
Sibnet.Ru