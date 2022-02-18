Олимпиада в Пекине: главные события 18 февраля

Российским хоккеистам предстоит пройти Швецию на пути к финалу, фигуристы начинают борьбу в парном катании, а биатлонисты проведут завершающую гонку — главные события очередного дня зимних Олимпийских игр.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют четыре комплекта медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин и женщин в масс-старте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции в 1 000 метров. В фристайле соревнования пройдут в дисциплинах хаф-пайп у женщин и ски-кросс у мужчин. Также состоится матч за третье место в керлинге в мужском турнире.

Биатлон — перенесенный масс-старт

Гонки масс-старта завершают соревнования по биатлону на Олимпиаде. Обычно их проводят в разные дни, но в Пекине женский масс-старт перенесли из-за того, что в этой день ожидается сильный ветер и около 20 градусов мороза.

В масс-старте примут участие по 30 лучших спортсменок и спортсменов. От мужской сборной России выступят Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

У женщин побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Последняя получила право выступить в масс-старте, так как норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с соревнований, так как ей стало плохо после финиша гонки преследования.

Женская гонка стартует в 10.00 мск, мужская — в 12.00 мск. Соревнования покажет «Россия-1».

Хоккей — России остался шаг до финала

Российские хоккеисты дошли до полуфинала на олимпийском турнире, здесь они встретятся с командой Швеции. На стадии четвертьфиналов россияне победили датчан (3:1), а шведы – канадцев (2:0).

«Думаю, полуфинал будет похож на декабрьский матч Кубка Первого канала, когда мы победили шведов 1:0. Команды будут играть аккуратно, стараться использовать свои возможности. Все будут решать маленькие нюансы, небольшие ошибки, которые будут использовать мастера», — считает российский голкипер Иван Федотов.

Старт матча — 16.00 мск. Трансляцию проведет «Россия-1».

Фигурное катание — российские пары против Китая

Долгое время парное катание считалось советским и российским видом. С 1964 по 2010 год Олимпийские игры выигрывали только спортсмены СССР, СНГ и России. А на Играх 2018 года страна осталась без медалей.

В этом олимпийском цикле российские пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вполне могут занять весь пьедестал.

Главные конкуренты российских пар и одни из фаворитов — чемпионы мира-2017, 2019, серебряные призеры Игр-2018, серебряные призеры чемпионата мира-2021 Вэньцзинь Суй/ Цун Хань.

Начало короткой программы — в 13.30 мск. Российские пары выступят в последней, пятой, разминке. Прямая трансляция — на Первом канале.