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Олимпиада в Пекине: главные события 16 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Российские хоккеисты в четвертьфинале встретятся с Данией, лыжники побегут командный спринт, а биатлонистки — эстафету. За кем и где следить в очередной день Олимпийских игр в Пекине?

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 разыграют восемь комплектов медалей. Плюс в женском хоккее состоится матч за бронзу между Швейцарией и Финляндией.

Надежды российских болельщиков связаны с женской эстафетой в биатлоне, лыжными гонками в спринте, акробатикой в фристайле. Могут выстрелить шорт-трекисты. В слоустайле во фристайле и в слаломе нет спортсменов из России.

Хоккей — Россия сыграет на вылет с Данией

В хоккейном турнире начинается стадия четвертьфиналов. Соперником России стала Дания, с которой подопечные Алексея Жамнова встречались на групповом этапе. Тогда «Красная машина» победила, но игра не понравилась ни тренерам, ни болельщикам. А Дания в мачте с Латвией показала вполне достойный хоккей.

«Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея», — спрогнозировал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Сборная Дании – упрямая команда, играет от обороны. Как показал предварительный раунд, нам тяжело дается вскрывать такую защиту.<…> Поражение от Дании будет катастрофой», — поделился мыслями двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников с «РБ Спорт».

Матч начнется в 8.45 мск. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Лыжные гонки — командный спринт

В командном спринте выступают два лыжника или лыжницы, которые поочередно сменяют друг друга. Российская команда на Олимпиаде уже завоевала семь медалей и вполне может пополнить копилку.

Двукратный олимпийский чемпиона Игр-2022 Александр Большунов и бронзовый призер личного спринта Александр Терентьев претендуют на золото. Их главные соперники — норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клебо, а также финны Ииво Нисканен и Йони Мяки.

У женщин выступят олимпийские чемпионки Пекина в эстафете Юлия Ступак и Наталья Непряева, у второй еще есть и серебро в скиатлоне. Претендентками на медали, помимо российского тандема, считаются команды из Швеции, Норвегии и Финляндии.

Полуфиналы у женщин начнутся в 10.15 мск, финалы — в 12.15 мск. Полуфиналы у мужчин — в 11.15 мск, финалы — в 12.45 мск. Прямая трансляция — на телеканале «Россия-1».

Фристайл — шансы в акробатике

Трехкратный чемпион мира в акробатике, надежда на золотую медаль Максим Буров не прошел квалификацию. Его старший брат Илья Буров, а также Станислав Никитин выступят в финале.

«Настрой гораздо лучше, чем на командном турнире. Хочу выступить не хуже, чем в Пхенчхане, и буду бороться за медаль. Главная нервотрепка начнется завтра», — отметил Илья Буров.

Финалы — с 14.00. Лыжную акробатику покажет телеканал «Матч!».

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Биатлон
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