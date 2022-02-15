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Олимпиада 2022

Фристайлистка Таталина заявила о нечестном судействе на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, занявшая четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине, заявила, что ее засудили.

Таталина за лучшую попытку получила 75,51 балла. Победила Матильда Гремо из Швейцарии (86,56). Второй стала китаянка Эйлин Гу (86,23). Третье место заняла Келли Силдару из Эстонии (82,06).

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — приводит слова Таталиной Олимпийский комитет России.

Татлиной 21 год, она чемпионка мира 2021 года в биг-эйре. Фристайлистка заняла 10 место в финале соревнований по биг-эйру на Играх в Пекине.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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