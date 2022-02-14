Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на пекинской Олимпиаде — Спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», — говорится в сообщении.

Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, где стала и в короткой, и в произвольной программах. Но церемонию награждения переносили из-за «юридических моментов».

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером. Заседание длилось семь часов.