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Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на пекинской Олимпиаде — Спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», — говорится в сообщении.

Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, где стала и в короткой, и в произвольной программах. Но церемонию награждения переносили из-за «юридических моментов».

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером. Заседание длилось семь часов.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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