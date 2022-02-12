Тутберидзе заверила в невиновности Валиевой

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с обнаружением запрещенного вещества в пробе российской фигуристки. По ее словам, это стечение обстоятельств либо спланированная акция.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать», — цитирует Тутберидзе «Первый канал».

По ее словам, она не понимает, «почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр: или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план».

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. Оказалось, что Камила Валиева сдала неблагоприятную пробу.

Международное агентство по тестированию позднее сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.