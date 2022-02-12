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Главные события девятого дня Олимпиады в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР
Зимняя Олимпиада в Пекине длится больше неделю. В субботу, 12 февраля, продолжается биатлонная программа — мужчины побегут спринт. Мужская сборная России по хоккею сыграет последний матч группового этапа, а женскую ждет четвертьфинал. Фигуристы представят первый из танцев на льду.

В девятый день Игр олимпийцы поделят на аренах Пекина шесть комплектов медалей. Прыжки с трамплина, сноуборд-кросс и женский скелетон, скорее всего, обойдутся без активного участия россиян.

Медальные надежды российских лыжниц связаны с эстафетой 4х5 километра. Мужчины постараются дать бой лучшим спринтерам мира в биатлоне, а в коньках ждут успехов от мужчин на дистанции 500 метров.

Биатлон — мужской спринт

Мужчины в спринте бегут 10 километров с двумя огневыми рубежами — лежа и стоя. За команду ROC выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

«Если мужчины справятся со стрельбой в спринте, то на подиум забраться могут», — поделился ожиданиями с «Чемпионатом» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Думаю, основной конкурент норвежской команды в спринте — это Фийон Майе. Он выглядит очень хорошо готовым физически, а также прибавил в стрельбе», — считает двукратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Гонку покажет Первый канал, начало — в 12.00 мск.

Фигурное катание — ритм-танец

В борьбу за личные медали вступают танцевальные дуэты. Первым они покажут ритм-танец, который в этом сезоне заявлен как уличный.

Россию представляют действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Главными претендентами на золото считаются французы, серебряные призеры Олимпийских игр в Пхенчхане, четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Конкуренцию российским дуэтам также составят американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Начало соревнований — в 14.00 мск. Танцы на льду покажет Первый канал по завершении биатлонной гонки.

Хоккей — Россия выйдет на лед два раза

Мужская сборная России по хоккею проведет последнюю встречу в группе B — с Чехией. «Красная машина» уже победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), но игра не нравится ни болельщикам, ни тренерам.

«Я выгляжу грустным? Мне просто хочется в следующих матчах видеть победу с более крупным счетом, а не 2:0. Но самое главное сейчас — наличие игры. Дальше нас ждут более сложные соперники, против них нужно играть иначе. Мои игроки должны создавать больше моментов, угрожать чужим воротам», — комментировал главный тренер Алексей Жамнов после игры с Данией.

Трансляцию матча проведет телеканал «Россия-1», начало — в 16.00 мск.

А в женском хоккее начинаются четвертьфиналы. Соперником россиянок стала команда Швейцарии, которую хоккеистки уже обыгрывали в группе (5:2).

Прямая трансляция — на телеканале «Матч!». Начало — 7.05 мск.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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