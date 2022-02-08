Большунов снялся со спринта на Олимпиаде ради других гонок

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Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золото в скиатлоне, не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине, сообщил старший тренер сборной Юрий Бородавко.
Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова, ему тяжело дался скиатлон. Спортсмену необходимо сосредоточиться на других гонках, цитирует «Чемпионат» тренера.
«Никто (Большунова в спринте) не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение», — сказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
На старт должны выйти Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Гонки состоятся во вторник, 8 февраля.
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