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Олимпиада 2022

Большунов снялся со спринта на Олимпиаде ради других гонок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золото в скиатлоне, не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине, сообщил старший тренер сборной Юрий Бородавко.

Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова, ему тяжело дался скиатлон. Спортсмену необходимо сосредоточиться на других гонках, цитирует «Чемпионат» тренера.

«Никто (Большунова в спринте) не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение», — сказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На старт должны выйти Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Гонки состоятся во вторник, 8 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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