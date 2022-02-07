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Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по фигурному катанию во второй раз победила в командном турнире на Олимпийских играх. Команда досрочно обеспечила себе золото, но это не помешало Камиле Валиевой впервые исполнить четверной прыжок на Олимпиадах.
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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