Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО

Сборная России по фигурному катанию во второй раз победила в командном турнире на Олимпийских играх. Команда досрочно обеспечила себе золото, но это не помешало Камиле Валиевой впервые исполнить четверной прыжок на Олимпиадах.
Сборная России по фигурному катанию во второй раз победила в командном турнире на Олимпийских играх. Команда досрочно обеспечила себе золото, но это не помешало Камиле Валиевой впервые исполнить четверной прыжок на Олимпиадах.
mosquito__2010Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...