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Олимпиада 2022

Канадские хоккеистки заставили россиянок играть в масках на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине. Канадки сначала не хотели выходить на лед, затем два периода игроки провели в масках.

Начало игры было задержано на час, так как сборная Канады отказывалась выходить на лед, поскольку у некоторых российских спортсменок не были готовы тесты на коронавирус.

Из-за этого судьи приняли решение, что игроки обеих команд будут играть в медицинских масках. Россиянки сняли их в третьем периоде, канадки доигрывали в масках до конца.

«Маски в Китае плотнее, чем у нас — кислород вообще не поступает. Но мы все в равных условиях. К сожалению, мы ничего не могли сделать. Матч был важен для нас, нам нужно было выступить», — рассказала телеканалу «Матч!» об условиях Полина Болгарева.

Россия проиграла Канаде со счетом 1:6. Единственную шайбу у россиянок забросила Анна Шохина.

На счету сборной России пока одна победа и одно поражение. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече были разгромлены американками — 5:0. 8 февраля Россию ждет важная игра с Финляндией.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей
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