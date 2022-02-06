Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В третьей попытке она набрала 77,72 балла. Победила австралийка Джакара Энтони (83,09), серебряным призером стала американка Джелин Кауф (80,28).

Полина Чудинова заняла 17-е место, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина не сумели пробиться в финал.

Смирновой 19 лет. В 2021 году она выиграла бронзу на чемпионате мира в могуле и победила в парном могуле.

В предыдущий раз россиянки завоевывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду.