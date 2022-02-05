Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону в субботу стала бронзовым призером в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Отечественную команду представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На финальном этапе Латыпов почти все время лидировал, однако на последних секундах его обошли спортсмены из Норвегии и Франции.

В итоге победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Второе место по итогам эстафеты заняли французы. До этого наши биатлонисты никогда не завоевывали наград в данном виде олимпийской программы.

Это вторая медаль в копилке российской команды на Играх, ранее серебряную медаль завоевала лыжница Наталья Непряева в скиатлоне.