Украинские фигуристы пообщались с журналистами по‑русски

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, а также Александра Назарова и Максим Никитин по-русски пообщались с российскими журналистами после короткой программы в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022, хотя Минспорта Украины высказалось против общения на русском языке.

Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпийских играх в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин.

«Нам никто ничего не запрещал (общаться на русском языке). Это решение каждого спортсмена. Между собой говорим на русском. Нам проще», — отметила Голиченко.

На вопрос, общаются ли они с россиянами, Даренский ответил: «Нас предупредили, что… Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с остальными». «Это касается не только России. Это касается всех», — заключила Голиченко.

Украинские пара и дуэт заняли девятые места в короткой программе в командных соревнованиях.