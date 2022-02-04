НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Украинские фигуристы пообщались с журналистами по‑русски

Источник:
Sibnet.ru
374 2
Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, а также Александра Назарова и Максим Никитин по-русски пообщались с российскими журналистами после короткой программы в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022, хотя Минспорта Украины высказалось против общения на русском языке.

Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпийских играх в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин.

«Нам никто ничего не запрещал (общаться на русском языке). Это решение каждого спортсмена. Между собой говорим на русском. Нам проще», — отметила Голиченко.

На вопрос, общаются ли они с россиянами, Даренский ответил: «Нас предупредили, что… Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с остальными». «Это касается не только России. Это касается всех», — заключила Голиченко.

Украинские пара и дуэт заняли девятые места в короткой программе в командных соревнованиях.

Тема: Олимпиада 2022
Российские фигуристы идут вторыми после трех видов в команднике
Путин прилетел в Пекин на церемонию открытия Олимпиады
Российская биатлонистка пожаловалась на еду в изоляторе на Олимпиаде
Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Мир #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (2)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru