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Олимпиада 2022

Российская биатлонистка пожаловалась на еду в изоляторе на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся на Олимпиаде в Пекине в карантинном отеле из-за положительных тестов на коронавирус, показала, чем ее кормят, и пожаловалась на плохую еду.

Васнецова в сториз в Instsgram опубликовала фото контейнера с едой. Это макароны, утиное крылышко, соус.

«Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — написала Васнецова.

Она рассказала, что сильно похудела, у нее огромные черные круги под глазами и болит живот.

Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус 30 января. Ее заменит Евгения Буртасова.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Биатлон
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