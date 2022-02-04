Российская биатлонистка пожаловалась на еду в изоляторе на Олимпиаде

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся на Олимпиаде в Пекине в карантинном отеле из-за положительных тестов на коронавирус, показала, чем ее кормят, и пожаловалась на плохую еду.

Васнецова в сториз в Instsgram опубликовала фото контейнера с едой. Это макароны, утиное крылышко, соус.

«Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — написала Васнецова.

Она рассказала, что сильно похудела, у нее огромные черные круги под глазами и болит живот.

Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус 30 января. Ее заменит Евгения Буртасова.