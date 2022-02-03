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Олимпиада 2022

Выбраны знаменосцы сборной России на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля, ее посетит президент России Владимир Путин.

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта, здорово, что она исполнилась», — прокомментировала Фаткулина.

Фаткулина — серебряный призер Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров и чемпионка мира 2013 года на 1000 метров, а также трехкратная чемпионка Европы и восьмикратный призер мировых первенств.

Нападающий московского «Динамо» Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион и трехкратный призер мировых первенств. На Играх в Пекине Шипачев будет капитаном хоккейной команды.

Тема: Олимпиада 2022
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biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

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