Выбраны знаменосцы сборной России на Олимпиаде

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля, ее посетит президент России Владимир Путин.

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта, здорово, что она исполнилась», — прокомментировала Фаткулина.

Фаткулина — серебряный призер Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров и чемпионка мира 2013 года на 1000 метров, а также трехкратная чемпионка Европы и восьмикратный призер мировых первенств.

Нападающий московского «Динамо» Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион и трехкратный призер мировых первенств. На Играх в Пекине Шипачев будет капитаном хоккейной команды.