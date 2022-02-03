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Олимпиада 2022
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Олимпиада 2022

Определен состав фигуристов для командника на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Первые номера сборной России по фигурному катанию выступят в короткой программе в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Российскую команду представят Марк Кондратюк, Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля выступлениями мужчин, танцоров и пар. Женщины покажут короткую программу 6 февраля. Финал — 7 февраля.

В командном турнире участвуют 10 сильнейших стран: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина и США. По итогам короткой программы в финал пройдут пять лучших команд.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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