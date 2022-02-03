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Олимпийский чемпион раскритиковал летевших в Пекин отдельно хоккеистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские хоккеисты, потребовавшие отдельный борт для перелета на Олимпийские игры в Пекин, разрушили девиз «Одна страна — одна команда», ситуация выглядит очень некрасиво, заявил олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров.

«Много топ-спортсменов, которые более топовые, чем наши хоккеисты и которые объединялись с другими и летели вместе. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется», — сказал Захаров в интервью «Матч ТВ».

Он посоветовал хоккеистам не жить в олимпийской деревне и не садиться за один стол с другими членами сборной. «Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное», — заявил Захаров.

Мужская сборная России по хоккею улетела в Пекин в среду отдельным бортом из-за потенциальной опасности заражения коронавирусной инфекцией. На другом самолете отправились сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Хоккей
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