Олимпийский чемпион раскритиковал летевших в Пекин отдельно хоккеистов

Российские хоккеисты, потребовавшие отдельный борт для перелета на Олимпийские игры в Пекин, разрушили девиз «Одна страна — одна команда», ситуация выглядит очень некрасиво, заявил олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров.

«Много топ-спортсменов, которые более топовые, чем наши хоккеисты и которые объединялись с другими и летели вместе. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется», — сказал Захаров в интервью «Матч ТВ».

Он посоветовал хоккеистам не жить в олимпийской деревне и не садиться за один стол с другими членами сборной. «Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное», — заявил Захаров.

Мужская сборная России по хоккею улетела в Пекин в среду отдельным бортом из-за потенциальной опасности заражения коронавирусной инфекцией. На другом самолете отправились сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.