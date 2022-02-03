Фигуристы Степанова и Букин пропустили олимпийский чартер

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не вылетели в Пекин чартером из Москвы, дуэт не выступит в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

О том, что Степанова и Букин не прибыли в Китай, сообщил «Матч ТВ». По данным телеканала, в среду был последний доступный прямой перелет из Москвы в Китай. Причины, по которым спортсмены не смогли вылететь, не известны.

Теперь фигуристы смогут улететь в столицу Игр только через Красноярск. Ближайшие вылеты запланированы на 6 и 7 февраля.

Командные соревнования по фигурному катанию стартуют в пятницу, 4 февраля, в первый день Олимпиады. Они продлятся до 7 февраля включительно. Соревнования танцевальных дуэтов пройдут 12 и 14 февраля.

В танцах на льду от России на Олимпиаде помимо Степановой и Букина заявлены еще две пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России (2021, 2022), двукратные серебряные призеры чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).