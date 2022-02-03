НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Фигуристы Степанова и Букин пропустили олимпийский чартер

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © ФФККР

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не вылетели в Пекин чартером из Москвы, дуэт не выступит в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

О том, что Степанова и Букин не прибыли в Китай, сообщил «Матч ТВ». По данным телеканала, в среду был последний доступный прямой перелет из Москвы в Китай. Причины, по которым спортсмены не смогли вылететь, не известны.

Теперь фигуристы смогут улететь в столицу Игр только через Красноярск. Ближайшие вылеты запланированы на 6 и 7 февраля.

Командные соревнования по фигурному катанию стартуют в пятницу, 4 февраля, в первый день Олимпиады. Они продлятся до 7 февраля включительно. Соревнования танцевальных дуэтов пройдут 12 и 14 февраля.

В танцах на льду от России на Олимпиаде помимо Степановой и Букина заявлены еще две пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России (2021, 2022), двукратные серебряные призеры чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).

Тема: Олимпиада 2022
Олимпийский чемпион раскритиковал летевших в Пекин отдельно хоккеистов
Самые красивые зимние олимпийские виды спорта
Сборной России предрекли третье место медального зачета ОИ-2022
Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет до Пекина
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал отношения с Китаем образцовыми
Украина применила в Донбассе западное оружие
США перестали считать вторжение России на Украину «неминуемым»
Количество замов в Россотрудничестве расширили ради Поклонской
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
Sibnet.Ru