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Участников Олимпиады в Пекине обеспечат презервативами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bru-nO

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине раздадут спортсменам и другим участникам презервативы, несмотря на жесткие меры по социальному дистанцированию, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, будут бесплатно предоставлять необходимое количество презервативов людям, которые зарегистрировались в "замкнутой системе" на Играх», — цитирует Reuters организаторов.

Корреспонденты агентства первыми обнаружили презервативы, когда заселись в отель, который находится в «пузыре». В каждой комнате было по пять презервативов, они индивидуально упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

#Инфографика
Правила подбора презерватива

В руководстве Игр-2022 по мерам по борьбе с COVID-19 предписано сводить к минимуму физические взаимодействия, такие как объятия, рукопожатия, а также соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров от других участников.

Спортсмены и другие члены делегаций Олимпиады-2022 будут жить в так называемых «закрытых пузырях». Перемещение внутри этих зон строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

На летней Олимпиаде в Токио планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой.

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