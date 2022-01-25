Одиночник Михаил Коляда не сможет поехать на Олимпиаду в Пекине, так как сдал ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

По данным федерации, несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный.

Коляду заменит 18-летний Евгений Семененко. На чемпионате Европы в Таллине он занял пятое место. На чемпионате мира — 2021 он был восьмым.

26-летний Коляда — самый титулованный из заявленных на Олимпиаду мужчин. Он двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командном турнире. В декабре завоевал серебро чемпионата России, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.