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Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из‑за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Одиночник Михаил Коляда не сможет поехать на Олимпиаду в Пекине, так как сдал ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

По данным федерации, несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный.

Коляду заменит 18-летний Евгений Семененко. На чемпионате Европы в Таллине он занял пятое место. На чемпионате мира — 2021 он был восьмым. 

26-летний Коляда — самый титулованный из заявленных на Олимпиаду мужчин. Он двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командном турнире. В декабре завоевал серебро чемпионата России, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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