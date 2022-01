Samsung Electronics запустила продажи в России нашумевшего The Freestyle. Устройство сочетает в себе умную колонку, проектор и интеллектуальную систему внешнего освещения.



Предзаказ в официальном цифровом магазине начался 24 января. Цена новинки 79 990 рублей.



The Freestyle — миниатюрный проектор, способный использовать в качестве экрана любую поверхность — он оптимизирует изображение в зависимости от цвета стены. Новинка весит всего 830 граммов, обладает автофокусировкой и выравниванием в автоматическом режиме.



Возможности проектора позволяют транслировать изображение диагональю до 100 дюймов в формате HDR 10. The Freestyle оснащен мощной звуковой системой с 360-градусной направленностью, поддерживает все функции Smart TV с ОС Tizen и управление через голосовых помощников.



В режиме умной колонки The Freestyle, помимо стандартных функций, может создать уютное освещение, а при прослушивании музыки, автоматически распознать трек и сопроводить его подходящими визуальными эффектами.