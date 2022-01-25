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Продажи проектора The Freestyle от Samsung начались в России

Источник:
Sibnet.ru
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Samsung Electronics запустила продажи в России нашумевшего The Freestyle. Устройство сочетает в себе умную колонку, проектор и интеллектуальную систему внешнего освещения.

Предзаказ в официальном цифровом магазине начался 24 января. Цена новинки 79 990 рублей.

The Freestyle — миниатюрный проектор, способный использовать в качестве экрана любую поверхность — он оптимизирует изображение в зависимости от цвета стены. Новинка весит всего 830 граммов, обладает автофокусировкой и выравниванием в автоматическом режиме.

Возможности проектора позволяют транслировать изображение диагональю до 100 дюймов в формате HDR 10. The Freestyle оснащен мощной звуковой системой с 360-градусной направленностью, поддерживает все функции Smart TV с ОС Tizen и управление через голосовых помощников.

В режиме умной колонки The Freestyle, помимо стандартных функций, может создать уютное освещение, а при прослушивании музыки, автоматически распознать трек и сопроводить его подходящими визуальными эффектами.

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Uynachalnica

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Drronum

Опять клятый запад нам свинью подложил! да что ж они все не успокоятся то?)))

Drronum

Российский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!

Иркут 69

Какая гадость, право... Естественное всегда будет цениться выше искусственного.
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