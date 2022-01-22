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Российские биатлонистки выиграли эстафетное серебро Кубка мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете четыре по шесть километров на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победили в эстафете норвежки со временем 1 час 12 минут 54,1 секунды. Россиянки проиграли им всего 24,6 секунды. Третье место заняли француженки.

В составе российской команды эстафету бежали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Россиянки лидировали после второй передачи эстафеты, но на третьем этапе Казакевич заработала три штрафных круга.

Ранее Союз биатлонистов России включил в состав на Олимпиаду в Пекине Резцову, Казакевич, Васнецову, Нигматуллину и Светлану Миронову. Запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

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Топ комментариев

shatlnk

был не плохим актёром, а стал марионеткой.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

turan601

сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...

corrector

О , капитализм плодит богатеньких бездельников на крузачках, катайтесь пока, терпение у народа...
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