Российские биатлонистки выиграли эстафетное серебро Кубка мира

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете четыре по шесть километров на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победили в эстафете норвежки со временем 1 час 12 минут 54,1 секунды. Россиянки проиграли им всего 24,6 секунды. Третье место заняли француженки.

В составе российской команды эстафету бежали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Россиянки лидировали после второй передачи эстафеты, но на третьем этапе Казакевич заработала три штрафных круга.

Ранее Союз биатлонистов России включил в состав на Олимпиаду в Пекине Резцову, Казакевич, Васнецову, Нигматуллину и Светлану Миронову. Запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.