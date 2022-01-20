Пользователям Instagram стали доступны аватары

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Аватары, аналогичные Memoji из метавселенной Meta, появились в Instagram. Ранее функция была доступна ограниченному числу бета-тестеров.
Чтобы перейти в меню создания аватара нужно зайти в «Настройки», перейти в «Аккаунт» и выбрать «Аватары». Если функция отсутствует, необходимо обновить приложение.
В открывшемся интерфейсе создания аватара можно настроить внешний вид виртуального персонажа. Имеется широкий выбор цвета кожи, глаз, волос, также присутствует большая галерея причесок, аксессуаров и одежды.
После завершения настройки аватар сохранится в виде стикера. Его можно использовать в переписке, при создании постов или публикации историй.
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