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Пользователям Instagram стали доступны аватары

Источник:
Sibnet.ru
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Инстаграм на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Аватары, аналогичные Memoji из метавселенной Meta, появились в Instagram. Ранее функция была доступна ограниченному числу бета-тестеров.

Чтобы перейти в меню создания аватара нужно зайти в «Настройки», перейти в «Аккаунт» и выбрать «Аватары». Если функция отсутствует, необходимо обновить приложение.

Меню создания аватара в Istagram
Фото: © Sibnet.ru

В открывшемся интерфейсе создания аватара можно настроить внешний вид виртуального персонажа. Имеется широкий выбор цвета кожи, глаз, волос, также присутствует большая галерея причесок, аксессуаров и одежды.

После завершения настройки аватар сохранится в виде стикера. Его можно использовать в переписке, при создании постов или публикации историй.

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Технологии #Софт #Соцсети
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