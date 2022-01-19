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Шахта «Листвяжная» добыла угля больше положенного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Peabody Energy, Inc. / CC BY 3.0

Шахта «Листвяжная» не соблюдала нормы по добыче угля, возможен досрочный отзыв лицензии, сообщила пресс-служба Роснедр.

Росприроднадзор организовал внеплановую проверку после взрыва на «Листвяжной», унесшего жизни 51 человека в ноябре 2021 года.

Шахта нарушила уровня добычи полезного ископаемого, установленного техническим проектом. Комиссия обсудит досрочный отзыв лицензии на недра у компании «СДС-Уголь», занимающейся ее освоением, приводит ТАСС сообщение Роснедр.

Лицензия ООО «Шахта Листвяжная» выдана в октябре 2003 года и действует до конца 2040 года. Она предполагает разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Производственная мощность «Листвяжной» составляет 5,2 миллиона тонн угля в год при добыче 4-4,5 миллиона тонн в год. Численность персонала — около 1,7 тысячи человек.

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