Рысь пробралась в сарай жителя Бурятии

Рысенок пробрался в сарай жителя Бурятии, инспекторы Байкальского заповедника отловили зверя и выпустили на территории заказника «Алтачейский».

«Нам позвонил житель села Новый Заган и сообщил, что к нему в сарай где находятся дрова, пробралась рысь и сидит на поленнице, и попросил нашей помощи. Приехав по адресу в сарае, мы обнаружили небольшого рысенка», — написал на странице в Facebook инспектор Байкальского заповедника Сергей Красиков.

Рысенка отловили и выпустили на территории заказника «Алтачейский». Инспекторы оставили ему немного сырого мяса на первое время, затем ушли, чтобы не беспокоить и так перенесшего стресс котенка.

Специалисты будут наблюдать за тем, сможет ли рысенок сам добывать себе питание и будут его подкармливать.