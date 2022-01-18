Рысь пробралась в сарай жителя Бурятии

Рысенок пробрался в сарай жителя Бурятии, инспекторы
Байкальского заповедника отловили зверя и выпустили на территории заказника «Алтачейский».
«Нам позвонил житель села Новый Заган и сообщил, что к нему в
сарай где находятся дрова, пробралась рысь и сидит на поленнице, и попросил нашей
помощи. Приехав по адресу в сарае, мы обнаружили небольшого рысенка», — написал
на странице в Facebook
инспектор Байкальского заповедника Сергей Красиков.
Рысенка отловили и выпустили на территории заказника «Алтачейский».
Инспекторы оставили ему немного сырого мяса на первое время, затем ушли, чтобы не
беспокоить и так перенесшего стресс котенка.
Специалисты будут наблюдать за тем, сможет ли рысенок сам
добывать себе питание и будут его подкармливать.
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