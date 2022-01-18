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Рысь пробралась в сарай жителя Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Рысенок пробрался в сарай жителя Бурятии, инспекторы Байкальского заповедника отловили зверя и выпустили на территории заказника «Алтачейский».

«Нам позвонил житель села Новый Заган и сообщил, что к нему в сарай где находятся дрова, пробралась рысь и сидит на поленнице, и попросил нашей помощи. Приехав по адресу в сарае, мы обнаружили небольшого рысенка», — написал на странице в Facebook инспектор Байкальского заповедника Сергей Красиков.

Рысенка отловили и выпустили на территории заказника «Алтачейский». Инспекторы оставили ему немного сырого мяса на первое время, затем ушли, чтобы не беспокоить и так перенесшего стресс котенка.

Специалисты будут наблюдать за тем, сможет ли рысенок сам добывать себе питание и будут его подкармливать.

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