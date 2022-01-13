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Xiaomi анонсировала Redmi Note 11S

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Redmi

Первый тизер нового смартфона Redmi Note 11S появился в Сети, его опубликовал в Twitter управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн

По своему дизайну Redmi Note 11S является копией Redmi Note 11. Предположительно, новинка получит однокристальную систему MediaTek Dimensity. Также известно, что устройство будет оснащено экраном с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Redmi Note 11S получит тройную основную камеру. Главным выступит 108-мегапиксельный датчик Samsung HM2, его дополнят сверхширокоугольный модуль с датчиком Sony IMX3555 и макрокамера OV2a OmniVision.

Устройство будет поддерживать быструю зарядку до 120 Вт, стоимость смартфона составит порядка 160 долларов. Выход Redmi Note 11S на рынок ожидается в феврале 2022 года.

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