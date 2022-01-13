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Строительство новой ГЭС в Красноярском крае обсудят на слушаниях

Источник:
Sibnet.ru
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Богучанская ГЭС
Фото: © Богучанская ГЭС

Росприроднадзор проведет в январе общественные обсуждения строительства Нижнебогучанской ГЭС на Ангаре в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства.

Нижнебогучанская ГЭС станет пятой крупной плотиной на Ангаре и будет расположена в 20 километрах выше поселка Богучаны Красноярского края.

Новое водохранилище вытянется на 107 километрах вверх по течению Ангары и будет располагаться на землях Богучанского и Кежемского районов. На строительство новой ГЭС нужно не менее 113 миллиардов рублей. En+ Group планировала построить ее к 2030 году. 

Общественные слушания по строительству Нижнебогучанской ГЭС пройдут 22 января в ДК «Янтарь» в Богучанах (улица Ленина, 119), 29 января проект будет обсуждаться уже в Приангарском политехническом техникуме (Кодинск, улица Колесниченко, 6). Обсуждение коснется техзадания.

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Красноярск #Недра и ТЭК
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