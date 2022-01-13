Строительство новой ГЭС в Красноярском крае обсудят на слушаниях

Росприроднадзор проведет в январе общественные обсуждения строительства Нижнебогучанской ГЭС на Ангаре в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства.
Нижнебогучанская ГЭС станет пятой крупной плотиной на Ангаре
и будет расположена в 20 километрах выше поселка Богучаны Красноярского края.
Новое водохранилище вытянется на 107 километрах вверх по
течению Ангары и будет располагаться на землях Богучанского и Кежемского
районов. На строительство новой ГЭС нужно не менее 113 миллиардов рублей. En+
Group планировала построить ее к 2030 году.
Общественные слушания
по строительству Нижнебогучанской ГЭС пройдут 22 января в ДК
«Янтарь» в Богучанах (улица Ленина, 119), 29 января проект будет
обсуждаться уже в Приангарском политехническом техникуме (Кодинск,
улица Колесниченко, 6). Обсуждение коснется техзадания.