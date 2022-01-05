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Новый ЛДС в Новосибирске оборудуют современными финскими бортами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая ледовая арена в Новосибирске будет оборудована современными амортизирующими бортами, оборудование финского производителя ICEPRO соответствует актуальному регламенту международных хоккейных организаций, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

На основной и тренировочной аренах ледовые корты будут оборудованы современными бортами: на основной арене по проекту будут смонтированы борты Superline, которые позволят трансформировать арену под неледовые мероприятия за несколько часов. При этом возможно установить три разных размера корта: 60х26, 60х28 и 60х30. После преобразования зал будет вмещать более 12,5 тысячи зрителей.

На тренировочной арене предполагается установка бортов Westline, которые также могут трансформироваться в зависимости от формата мероприятий. Борты оснащены прозрачным акриловым остеклением, упрочненным с обеих сторон. Аналогичное оборудование установлено на ЛДС «Сибирь».

На объекте с 3 января продолжаются остекление фасадов, укладка фальцевой кровли на основной арене, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочные системы, ведутся работы по запуску тепла на универсальный тренировочный зал.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров.

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karuto

Да, у американцев это как правило так.

pepelmetal

Эти могут воевать лишь со школами, детскими садами, с мирным населением ЛНР и ДНР!

PRoSpekt

Я постоянно задаю "патриотам" один и тот-же вопрос, что кроме "спичек" и "туалетной бумаги" у вас в доме...

Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))
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