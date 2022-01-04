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Апартаменты за 5 млн рублей построят в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Не сильно дорогие апартаменты в пределах 5 миллионов рублей появятся в Шерегеше, сообщил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Их можно будет купить или арендовать. 

«Апартаменты будут небольшие и не сильно дорогие — в пределах 3-5 миллионов рублей. За пять лет мы хотим построить там 4 тысячи апартаментов на 8 тысяч мест проживания. По сути это будет такой отельный комплекс», — сказал Мордвинов в интервью «Деловому кварталу».

Строительство начнется в июне 2022 года. Апартаменты с отделкой площадью от 30 квадратных метров будут доступны для покупки и аренды. 

По его словам, администрация Шерегеша предложила компании очень хорошие участки для стройки. «УГМК-Застройщик» может поучаствовать в комплексном развитии территории — запроектировать бары, развлекательные заведения, рестораны, красивые пешеходные зоны, подъемники.

Разработкой архитектурной концепции проекта займется «Архстройпроект-А». На первых этажах зданий предполагается расположить коммерческую инфраструктуру: фитнес-центр с бассейном, магазины, SPA-комплексы, винотеки и многое другое.

«В экосистему жилого пространства целесообразно включить закрытые безопасные дворы, в каждом из которых появится lounge-зона с подогреваемым бассейном, детские игровые комплексы, workout-зона для тренировок на свежем воздухе, спортивный корт для летних и зимних игр, каток. В сочетании с коммерческой инфраструктурой на первых этажах получится комфортное и роскошное место для жизни», — рассказывал Мордвинов ранее.

Шерегеш сегодня — второй по популярности горнолыжный курорт России. Стратегия развития курорта предполагает увеличение турпотока до 3,4 миллиона человек в зимний сезон.

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Кузбасс #Туризм #Квадраты
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