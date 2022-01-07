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Новые площадки парков «Патриот» откроют в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

Целая дюжина выставочных площадок военно-патриотических парков «Патриот» появится в 2022 году на территории Центрального военного округа (ЦВО), всего в округе будут работать 37 филиалов парка, рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

Первый парк «Патриот» открылся в июне 2015 года в Подмосковье. На его территории располагается Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, а также объединенный сектор Воздушно-космических сил и Конгрессно-выставочный центр.

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«Также в воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, ведется активная работа по созданию выставочных площадок парков "Патриот". На сегодня в военном округе создано 25 площадок. Уже в следующем году их количество будет доведено до 37», 2014сказал Лапин в материале газеты «Красная звезда».

Так, в Новосибирске парк «Патриот» предполагает создание трех кластеров —мемориально-музейного, военно-спортивного и кластера военно-патриотического воспитания, для последних двух власти подбирают площадку.

Музейный комплекс предполагается разместить на территории Октябрьского района Новосибирска в Военном городке № 17, которым владеет Минобороны России и где находятся больше 30 памятников архитектуры.

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Топ комментариев

Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......

west_nik

Как можно сравнивать, большие ягодичные мышцы, с фалангой мизинца?

jeryakob

офигительно. казахи бузят, а падает рубль.

ForYouTube

В россии тоже газ подорожал с 23 рублей за литр на заправках до 36 рублей.
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