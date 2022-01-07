Целая дюжина выставочных площадок военно-патриотических парков «Патриот» появится в 2022 году на территории Центрального военного округа (ЦВО), всего в округе будут работать 37 филиалов парка, рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

Первый парк «Патриот» открылся в июне 2015 года в Подмосковье. На его территории располагается Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, а также объединенный сектор Воздушно-космических сил и Конгрессно-выставочный центр.

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«Также в воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, ведется активная работа по созданию выставочных площадок парков "Патриот". На сегодня в военном округе создано 25 площадок. Уже в следующем году их количество будет доведено до 37», 2014сказал Лапин в материале газеты «Красная звезда».

Так, в Новосибирске парк «Патриот» предполагает создание трех кластеров —мемориально-музейного, военно-спортивного и кластера военно-патриотического воспитания, для последних двух власти подбирают площадку.

Музейный комплекс предполагается разместить на территории Октябрьского района Новосибирска в Военном городке № 17, которым владеет Минобороны России и где находятся больше 30 памятников архитектуры.