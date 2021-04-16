«Летающая» восьмидесятка: танк с душой самолета

Советское руководство полвека назад приняло революционное решение о создании газотурбинного танка. Так появился легендарный Т-80. За выдающиеся скоростные характеристики свои называли его «летающим», а чужие за высокие боевые качества дали имя «танк Ла-Манша».

Настоящая танковая битва разыгралась в феврале 1993 в Абу-Даби. На оружейной выставке IDEX впервые сошлись старые враги — отечественный Т-80У и американский M1A2 Abrams. Сражение было мирным. Танкисты не стреляли друг в друга. Им предстояло показать динамические и маневренные характеристики машин.

Российская восьмидесятка на большой скорости с лихими поворотами, словно раллийный болид, пронеслась по танкодрому. Гвоздем выступления стал прыжок Т-80У с трамплина. 46-тонная машина пролетела 14 метров и, мягко приземлившись, продолжила движение.

M1A2 попытался повторить этот трюк, но съехал на бок с трамплина и сошел с дистанции. Так был посрамлен хваленый Abrams, а Т-80У заслужил репутацию «летающего» танка.

Турбина вместо дизеля

На конец 1960-х годов пришелся пик научно-технической революции, когда во всех сферах жизни внедрялись инновационные решения. Советское руководство решило устроить революцию в танкостроении. 16 апреля 1968 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о создании газотурбинного танка.

В бензиновых и дизельных двигателях главным рабочим элементом служат поршни в цилиндрах. В газотурбинах силовых установках эту функцию выполняет турбина. Газы, выбрасываемые из камеры сгорания, крутят лопатки турбины. Крутящий момент от нее через вал передается на ведущие колеса (звездочки) танка.

По такому принципу устроены вертолетные газотурбинные двигатели (ГТД). Советские конструкторы поначалу попытались их адаптировать к танку, но ничего не вышло. Тяжелейшие условия работы боевых бронированных машин быстро разрушали ГТД вертолетов.

НПО имени Климова разработала танковый газотурбинный двигатель ГТД-1000Т мощностью 1000 лошадиных сил. В 1970 году его установили опытном «объекте 219» — прототипе Т-80.

Плюсы и минусы ГТД

Газотурбинный двигатель дает множество преимуществ при установке на танки и другие тяжелые боевые машины:

Компактность

Гораздо более высокая мощность при меньших, чем у дизеля размерах — это обеспечивает высочайшие динамические характеристики танка

По ресурсу ГТД в два-три раза превосходят поршневые двигатели

Низкая шумность. Спереди танк с ГТД почти не слышно, сзади он издает характерный гуле и свист, похожий на работу реактивного двигателя самолета

Быстрый запуск в холодную погоду без предварительного прогрева. Чтобы завести и прогреть дизель в мороз нужно 20-30 минут, для ГТД достаточно минуты

Но при этом газотурбинные двигатели имеют и ряд серьезных недостатков:

Высокий расход топлива, а значит и меньший запас хода

ГТД очень чувствительны к качеству очистки воздуха от пыли. В отличие от авиационных турбин, танковые работают у самой земли в сверхзапыленных условиях

Очень высокая стоимость. В 1980-х годах новый дизельный двигатель В-46 для танка Т-72 обходился государству в 9600 рублей, тогда как ГТД-1000 — в 104 000 рублей

Но в итоге плюсы перевесили минусы. Огромную роль в продвижении газотурбинных танков сыграл министр обороны Дмитрий Устинов. Он был убежденным сторонником внедрения новейших технологий. Для него был важен и тот факт, что развитием танковых турбин тогда активно занимались Соединенные Штаты.

«Танк Ла-Манша»

В 1976 году на вооружение советской армии был принят Т-80. Это был первый газотурбинный танк в мире. Серийное производство другого танка с ГТД — M1 Abrams — начнется только через четыре года, в 1980 году.

Восьмидесятка постоянно совершенствовалась. В 1978 году на вооружение была принята модификация Т-80Б, а затем и Т-80БВ. Эти машина получили более мощный двигатель ГТД-1000ТФ в 1100 лошадиных сил.

Это были элитные и секретные танки. Ими в первую очередь комплектовались ударные соединения Группы советских войск в Германии. Тогда-то их на Западе и назвали «танками Ла-Манша».

Считалась, что танковые дивизии на Т-80Б после начала большой войны должны быстро прорвать оборону стран НАТО и примерно через неделю выйти к северо-западным берегам Франции — к проливу Ла-Манш. В Германии ходили слухи, что русские «реактивные» танки на дорогах легко обгоняли даже автобусы.

Шедевром советского танкостроения стал танк Т-80У, принятый на вооружение в 1985 году. Его оснастили двигателем ГТД-1250 мощностью в 1250 лошадиных сил. Производство этих машин развернули на Омском заводе транспортного машиностроения. Один из этих танков и станет триумфатором IDEX-1993.

В 2019 года Омский завод транспортного машиностроения отправил Вооруженным силам РФ первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.

«Это новая модернизированная версия машины Т-80, которая получила и новый модернизированный двигатель, усиленное бронирование и улучшенное средство управления огнем. Эта машина на порядок лучше предыдущих версий Т-80», — сказал директор завода Игорь Лобов.