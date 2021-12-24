НАВЕРХ
Актуальная тема
Дело мэра Томска
Актуальная тема
Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэр Томска Кляйн произнесет последнее слово в суде

Источник:
Sibnet.ru
456 1
Фото: © Администрация города Томска

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Иван Кляйн в пятницу произнесет в суде последнее слово, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале.

В пятницу проходит 44 судебное заседание по делу Кляйна. Ожидается, что в 16.00 подсудимый произнесет последнее слово — это возможность высказаться перед оглашением приговора, дата которого пока не известна.

Накануне защита попросила вынести Кляйну оправдательный приговор. Гособвинитель запросил для мэра пять лет колонии общего режима.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
Адвокаты попросили оправдать мэра Томска Кляйна
Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии
Мэр Томска Кляйн не признал вину в суде
Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Локоть оценил уборку снега в Новосибирске
Начало недели принесет в Новосибирск похолодание
Резкие колебания погоды ожидаются в Забайкалье в выходные
Новосибирцы бросились скупать ушанки и валенки
Самое популярное
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
Sibnet.Ru