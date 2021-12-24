Мэр Томска Кляйн произнесет последнее слово в суде

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Иван Кляйн в пятницу произнесет в суде последнее слово, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале.

В пятницу проходит 44 судебное заседание по делу Кляйна. Ожидается, что в 16.00 подсудимый произнесет последнее слово — это возможность высказаться перед оглашением приговора, дата которого пока не известна.

Накануне защита попросила вынести Кляйну оправдательный приговор. Гособвинитель запросил для мэра пять лет колонии общего режима.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.